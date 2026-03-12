Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Il Monza si prepara a una settimana che può indirizzare la corsa alla Serie A. Come racconta Alessandro Stella su Il Giorno, i brianzoli affronteranno due scontri diretti decisivi all’U-Power Stadium: prima il Palermo, poi il Venezia, con in mezzo la trasferta infrasettimanale sul campo della Reggiana.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Stella su Il Giorno, il fattore campo potrebbe avere un peso importante nella volata finale del campionato. Il Monza, infatti, tra le mura amiche ha costruito gran parte del proprio percorso stagionale con 11 vittorie in 14 partite, un rendimento che la squadra di Bianco proverà a sfruttare nel momento più delicato della stagione.





La sfida di sabato contro il Palermo rappresenta il primo snodo di questo ciclo di partite. Il Monza è secondo in classifica, ma arriva dal pesante ko contro lo Spezia e ha bisogno di una risposta immediata per restare in corsa per la promozione diretta.

Come sottolinea ancora Alessandro Stella su Il Giorno, anche il pubblico brianzolo sta tornando a riavvicinarsi alla squadra dopo un periodo di distanza seguito alla retrocessione dello scorso anno. Sui social non mancano critiche quando i risultati non arrivano, ma allo stesso tempo cresce l’attesa attorno alla squadra.

La Curva Pieri resta il cuore pulsante del tifo biancorosso e lo ha dimostrato anche sabato scorso accogliendo la squadra al rientro dopo la sconfitta di La Spezia. In vista della gara contro il Palermo, inoltre, è già stato registrato il tutto esaurito nel primo anello Est, mentre è stato aperto anche il secondo anello Est, rimasto chiuso dall’inizio della stagione.

Parallelamente alla preparazione della partita, il club ha presentato anche un’iniziativa dedicata ai giovani. Come riporta Alessandro Stella su Il Giorno, l’amministratore delegato Mauro Baldissoni ha illustrato in Comune il progetto “Generazione Monza”, pensato per avvicinare ragazzi tra i 10 e i 15 anni al calcio e ai valori dello sport.

Il progetto prevede la creazione di uno spazio di aggregazione inclusivo all’interno dell’U-Power Stadium e offrirà 300 posti dedicati ai giovani, che potranno assistere alle partite casalinghe al prezzo simbolico di un euro.

«La squadra è un connettore solido della società. Noi dobbiamo insegnare ai giovani la partecipazione allo stadio in maniera corretta», ha spiegato Baldissoni.

L’amministratore delegato si è poi soffermato anche sul momento della squadra:

«Abbiamo raggiunto la giusta maturità. Il ko con lo Spezia crea dispiacere, ma non cambia l’obiettivo della promozione, possibilmente diretta».

Come conclude Alessandro Stella su Il Giorno, il Monza si gioca molto nelle prossime settimane: prima Palermo e Venezia in casa, poi il resto di un calendario che potrebbe decidere definitivamente la corsa alla Serie A.