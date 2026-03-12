Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Monza si prepara a una settimana che può indirizzare la corsa alla Serie A. Come racconta Alessandro Stella su Il Giorno, i brianzoli affronteranno due scontri diretti decisivi all’U-Power Stadium: prima il Palermo, poi il Venezia, con in mezzo la trasferta infrasettimanale sul campo della Reggiana.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Stella su Il Giorno, il fattore campo potrebbe avere un peso importante nella volata finale del campionato. Il Monza, infatti, tra le mura amiche ha costruito gran parte del proprio percorso stagionale con 11 vittorie in 14 partite, un rendimento che la squadra di Bianco proverà a sfruttare nel momento più delicato della stagione.


La sfida di sabato contro il Palermo rappresenta il primo snodo di questo ciclo di partite. Il Monza è secondo in classifica, ma arriva dal pesante ko contro lo Spezia e ha bisogno di una risposta immediata per restare in corsa per la promozione diretta.

Come sottolinea ancora Alessandro Stella su Il Giorno, anche il pubblico brianzolo sta tornando a riavvicinarsi alla squadra dopo un periodo di distanza seguito alla retrocessione dello scorso anno. Sui social non mancano critiche quando i risultati non arrivano, ma allo stesso tempo cresce l’attesa attorno alla squadra.

La Curva Pieri resta il cuore pulsante del tifo biancorosso e lo ha dimostrato anche sabato scorso accogliendo la squadra al rientro dopo la sconfitta di La Spezia. In vista della gara contro il Palermo, inoltre, è già stato registrato il tutto esaurito nel primo anello Est, mentre è stato aperto anche il secondo anello Est, rimasto chiuso dall’inizio della stagione.

Parallelamente alla preparazione della partita, il club ha presentato anche un’iniziativa dedicata ai giovani. Come riporta Alessandro Stella su Il Giorno, l’amministratore delegato Mauro Baldissoni ha illustrato in Comune il progetto “Generazione Monza”, pensato per avvicinare ragazzi tra i 10 e i 15 anni al calcio e ai valori dello sport.

Il progetto prevede la creazione di uno spazio di aggregazione inclusivo all’interno dell’U-Power Stadium e offrirà 300 posti dedicati ai giovani, che potranno assistere alle partite casalinghe al prezzo simbolico di un euro.

«La squadra è un connettore solido della società. Noi dobbiamo insegnare ai giovani la partecipazione allo stadio in maniera corretta», ha spiegato Baldissoni.

L’amministratore delegato si è poi soffermato anche sul momento della squadra:

«Abbiamo raggiunto la giusta maturità. Il ko con lo Spezia crea dispiacere, ma non cambia l’obiettivo della promozione, possibilmente diretta».

Come conclude Alessandro Stella su Il Giorno, il Monza si gioca molto nelle prossime settimane: prima Palermo e Venezia in casa, poi il resto di un calendario che potrebbe decidere definitivamente la corsa alla Serie A.

Altre notizie

640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo spezia (7) tifosi

Tuttosport: “Palermo, marea rosanero a Monza: oltre 3.000 tifosi e Pohjanpalo per sognare la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (58) pohjanpalo

Repubblica Palermo: “Quattro squadre in corsa, tanti scontri diretti. La A si decide in volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 071008

Repubblica Palermo: “Barbera, progetto da 300 milioni: il nuovo stadio punta agli Europei 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, in difesa servono gli straordinari”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, non solo Pohjanpalo e Cutrone: attenzione ai difensori goleador”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (103) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen o Le Douaron: il dubbio di Inzaghi sulla trequarti per il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo sampdoria 1-1 (90) doveri Segre

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo affidata a Doveri. I precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Giornale di Sicilia: “Stadio Barbera, avanti con la riqualificazione: via alla fase decisiva del progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026