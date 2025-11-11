Corriere dello Sport: “Palermo, serve una scossa in attacco. A Chiavari si cambia a centrocampo?”

Quando il Palermo non segna, spesso perde. Non è una regola assoluta, perché gli 0-0 casalinghi contro Frosinone e Venezia hanno comunque portato punti, ma i numeri più recenti sono impietosi: tre sconfitte nelle ultime quattro gare, tutte senza reti all’attivo. Un dato che evidenzia un problema concreto in fase realizzativa, tema su cui Pippo Inzaghi dovrà lavorare a fondo durante la sosta, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Sosta da sfruttare.

Questo periodo di pausa rappresenta per l’allenatore un’occasione preziosa per cercare nuove soluzioni e ritrovare la brillantezza perduta. Difficile, però, immaginare una rivoluzione tattica. Come riporta il Corriere dello Sport, il Palermo lavora dal ritiro estivo con la difesa a tre e un passaggio alla linea a quattro richiederebbe tempo. Tuttavia, nel finale del match del “Menti”, Inzaghi ha proposto un 4-3-3, probabilmente come mossa d’emergenza, ma il segnale di cambiamento è arrivato. L’obiettivo resta quello di ritrovare equilibrio, aspetto più volte vacillante come dimostrato anche dal gol di Cacciamani, frutto di una ripartenza subita con la squadra troppo sbilanciata.

Alternative e soluzioni.

Come scrive ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non si escludono novità negli uomini dopo la sosta. In difesa, il ruolo di braccetto destro, affidato di recente a Bereszynski, potrebbe tornare in discussione con Diakité, Peda e Pierozzi pronti a insidiare il polacco, soprattutto quando Gyasi tornerà disponibile sulla corsia.

Il centrocampo è il reparto che rischia di subire i maggiori aggiustamenti. A Chiavari, contro l’Entella, si preannuncia una novità: il probabile impiego di Blin al posto dello squalificato Ranocchia. Il francese avrà l’opportunità di dimostrare ancora una volta la propria utilità come play basso, in attesa del recupero del connazionale Gomes, ancora ai box. Da fine novembre, proprio Gomes potrebbe offrire un’alternativa stabile in un reparto condizionato dal calo di rendimento di Ranocchia.

Gyasi-Gomes. Il recupero si avvicina

Sempre secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Inzaghi punta anche sulla crescita di Giovane e soprattutto Vasic, che potrebbe presto conquistare una maglia da titolare dopo il buono spezzone disputato al “Menti”. In avanti, invece, l’attenzione è rivolta ai movimenti delle punte nel 3-5-2, chiamate a dialogare con più continuità per aumentare la pericolosità offensiva di un Palermo che ha urgente bisogno di ritrovare il gol.

