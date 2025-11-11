Gyasi-Gomes. Il recupero si avvicina

I segnali lanciati da Pippo Inzaghi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia non sono passati inosservati. «Dobbiamo svegliarci e lavorare di più», aveva dichiarato l’allenatore del Palermo ai microfoni del Corriere dello Sport, come riportato da Antonio La Rosa. Parole che lasciavano presagire un possibile cambio di programma in vista della sosta, ma il tecnico rosanero ha scelto di non stravolgere i piani.

Come scrive ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra resterà ferma per tre giorni dopo il ko del “Menti” e riprenderà gli allenamenti domani, come da calendario. L’unica variazione riguarda le assenze di Joronen e Pohjanpalo, convocati dalla Finlandia per gli impegni internazionali di novembre. I due saranno protagonisti venerdì 14 a Helsinki contro Malta, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali, e lunedì 17 a Tampere per l’amichevole con l’Andorra.

Sempre secondo quanto riportato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, restano ai box Gyasi e Gomes, entrambi sulla via del recupero. Il centrocampista francese, dopo aver tolto il tutore alla spalla sinistra in seguito alla lussazione rimediata contro il Pescara, punta a rientrare al più presto. Ci sono spiragli di rivederlo in campo già nella sfida contro l’Entella, anche se lo scenario più realistico sembra essere il ritorno nella gara casalinga contro la Carrarese, in programma il 29 novembre al “Barbera”.

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Antonio La Rosa, sottolinea come Inzaghi voglia usare la sosta per ritrovare energie mentali e intensità, elementi fondamentali per rilanciare un Palermo chiamato a reagire dopo un avvio altalenante.