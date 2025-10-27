Corriere dello Sport: “Palermo, i numeri sorridono ancora”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Come riporta il Corriere dello Sport, il Palermo di Filippo Inzaghi viaggia a ritmi importanti: dopo otto giornate di campionato, i rosanero hanno raccolto 16 punti, quattro in più rispetto a quelli ottenuti un anno fa da Alessio Dionisi nello stesso numero di partite.

Un dato che conferma la solidità del progetto tecnico guidato da Inzaghi e che, pur dopo la sconfitta di Catanzaro, mantiene la squadra in piena corsa nelle zone alte della classifica. Il quotidiano romano sottolinea come il rendimento attuale sia comunque inferiore solo a due precedenti eccellenti nella storia del club: i 22 punti di Rigotti nella stagione 1955/56, miglior partenza di sempre, e i 20 punti totalizzati con Corini nel campionato 2023/24.

Ultimissime

Monza, Galazzi in dubbio per Palermo: Bianco valuta le condizioni dell’esterno

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “La zona rossa non regge. Lite e coltellate nel cuore di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, che frenata. Una vittoria nelle ultime 5”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “Il Palermo non si accende più, i gol arrivano col contagocce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Palermo, l’allarme è suonato. Ora servono nervi saldi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025