Palermo, Inzaghi festeggia sui social la vittoria contro lo Spezia
La vittoria del Palermo contro lo Spezia viene celebrata anche sui social da Filippo Inzaghi. Il tecnico rosanero, squalificato e presente in tribuna, ha condiviso una story sul proprio profilo Instagram per festeggiare il successo al Barbera, pubblicando un’immagine della squadra in festa sotto la Curva con la scritta «Amuni».
Un messaggio breve ma significativo, che richiama il legame con la città e con il pubblico rosanero, arrivato al termine di una gara importante nella corsa alla promozione. Nessun commento aggiuntivo, solo una parola simbolica per accompagnare una vittoria che tiene il Palermo agganciato alle zone alte della classifica.
Il segnale di Inzaghi è chiaro: entusiasmo sì, ma sempre con lo sguardo rivolto al prossimo obiettivo.