Modena-Palermo, via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti
Il Modena FC ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Modena e Palermo, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 24 gennaio alle ore 17.15 allo stadio Alberto Braglia.
I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili fino alle ore 19.00 di venerdì 23 gennaio. I residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD.
I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati.
Prezzi
Intero: 20,00 euro + diritti di prevendita
Under 6: ingresso gratuito, senza biglietto, con documento e accompagnati da un adulto
Informazioni utili per i tifosi rosanero in vista della trasferta emiliana, con accesso regolamentato secondo le disposizioni ufficiali comunicate dal club ospitante.