Modena-Palermo, via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Il Modena FC ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Modena e Palermo, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 24 gennaio alle ore 17.15 allo stadio Alberto Braglia.

I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili fino alle ore 19.00 di venerdì 23 gennaio. I residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati.

Prezzi

Intero: 20,00 euro + diritti di prevendita

Under 6: ingresso gratuito, senza biglietto, con documento e accompagnati da un adulto

Informazioni utili per i tifosi rosanero in vista della trasferta emiliana, con accesso regolamentato secondo le disposizioni ufficiali comunicate dal club ospitante.

