Bari, UFFICIALE: esonerati Vivarini e Magalini
Dopo la sconfitta casalinga di sabato contro la Juve Stabia, arriva un altro esonero in casa Bari, dopo quello di Fabio Caserta dopo 12 partite di campionato. Attraverso un comunicato sui propri profili, i galletti hanno ufficializzato l’esonero di mister Vincenzo Vivarini.
Questa la nota del club:
“SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.
Inoltre, oltre a mister Vivarini, il Bari ha ufficializzato anche l’esonero del direttore sportivo Magalini, optando dunque per una rivoluzione totale per porre rimedio all’attuale crisi dei biancorossi.
Di seguito il comunicato della società:
SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni.