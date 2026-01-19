Reggiana, fatta per Lusuardi del Pisa
Continua a muoversi sul mercato la Reggiana per rinforzare la rosa a disposizione di mister Dionigi. Infatti, secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, sarebbe ormai chiusa la trattativa con il Pisa per portare Mateus Lusuardi in granata.
Il difensore, classe 2004, è reduce da un problema al legamento collaterale del ginocchio, collezionando appena tre presenze in questo inizio di stagione con i toscani. Il suo recupero è previsto fra una decina di giorni, in vista di questa nuova avventura con la Reggiana.