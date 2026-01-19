Mantova, fatta per il trasferimento di Majer alla Ternana

Gennaio 19, 2026

Dopo l’arrivo di Francesco Bardi dal Palermo, si muove anche in uscita il mercato del Mantova. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sembrerebbe fatta per il trasferimento alla Ternana di Zan Majer.

Il centrocampista vanta un importante curriculum e rappresenta per la Ternana un importante rinforzo. Il classe 92′ si trasferisce quindi a Terni a titolo temporaneo con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione.

