Gazzetta dello Sport: “Segre top. Le pagelle di Palermo-Spezia”
Il Palermo supera lo Spezia grazie al gol lampo di Segre e consolida il proprio momento positivo nella corsa ai piani alti della classifica. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rosanero ottengono un successo di misura ma prezioso, costruito su solidità e continuità di rendimento. Di seguito i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport relativi a Palermo-Spezia 1-0.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Bereszynski 5,5 (dal 13’ s.t. Peda 6)
Bani 6,5
Veroli 6,5 (dal 1’ s.t. Ceccaroni 6,5)
Pierozzi 6,5
Segre 7
Ranocchia 6,5
Augello 7
Palumbo 6 (dal 32’ s.t. Gomes s.v.)
Gyasi 5,5 (dal 1’ s.t. Le Douaron 6)
Pohjanpalo 6 (dal 39’ s.t. Corona s.v.)
PANCHINA: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Blin
ALLENATORE: D’Angelo 6,5 (Inzaghi squalificato)
SPEZIA (3-5-2)
Radunovic 6,5
Mateju 5,5
Wisniewski 6
Beruatto 5,5
Sernicola 6 (dal 23’ s.t. Aurelio 5,5)
Comotto 5,5 (dal 16’ s.t. Romano 5,5)
Cassata 6
Valoti 5,5 (dal 16’ s.t. Verde 6)
Adamo 6,5 (dal 39’ s.t. Candela s.v.)
Soleri 5,5
Di Serio 6 (dal 16’ s.t. Artistico 6)
PANCHINA: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Vignali, Kouda, Vlahovic
ALLENATORE: Donadoni 5,5
TOP
Segre 7
La sblocca in un lampo, poi fa un gran lavoro dando profondità e intensità.