Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «Orgoglioso dei ragazzi. Se giochiamo così il sogno si avvicina»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club rosanero, analizzando una partita che, secondo l’allenatore, non rispecchia pienamente quanto visto in campo.

Inzaghi ha esordito riconoscendo i meriti degli avversari: «Bisogna fare i complimenti al Monza perché quando perdi 3-0 c’è poco da dire. Però quello che ho detto alla squadra a fine partita è che sono orgoglioso di loro».


Il tecnico rosanero ha poi sottolineato l’atteggiamento della squadra nonostante il risultato: «Mi dispiace per i nostri tifosi che però ci hanno applaudito e hanno dimostrato grande intelligenza. La squadra ha dato tutto, ha fatto quasi venti tiri in porta a Monza. Per questo sono dispiaciuto ma sereno».

Per Inzaghi la prestazione rappresenta comunque un segnale positivo in vista del finale di stagione: «Se siamo questi, non so se direttamente o attraverso i playoff, ma il nostro sogno si avvicina. La squadra lotta e combatte. Oggi ci è andato male tutto».

L’allenatore rosanero ha evidenziato anche alcuni episodi che hanno indirizzato la partita: «Forse il primo tempo è stato il migliore della stagione. Dovevamo passare in vantaggio, abbiamo battuto tantissimi calci d’angolo e al primo angolo loro abbiamo preso gol su un rimpallo. Da lì la gara si è messa tutta in salita».

Un pensiero anche per i tifosi presenti allo stadio: «Gli applausi dopo aver perso 3-0 sono la cosa più bella della giornata. È un tifo eccezionale».

Infine lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno ravvicinato: «Adesso bisogna ripartire subito. Martedì giochiamo in casa e dobbiamo tornare alla vittoria per ridare continuità ai nostri risultati».

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