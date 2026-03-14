Palermo, Bani dopo il ko di Monza: «Risultato troppo largo. I tifosi? Sembrava di giocare in casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza, il capitano del Palermo Mattia Bani ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club rosanero, analizzando una partita che, secondo il difensore, ha avuto un risultato più pesante rispetto a quanto visto in campo.

«È una partita che si fa fatica a commentare, un po’ strana. Secondo me il risultato è troppo ampio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma siamo stati puniti nelle poche disattenzioni che abbiamo avuto», ha spiegato Bani.


Il capitano rosanero ha poi sottolineato l’impegno della squadra nonostante la sconfitta: «C’è sicuramente dispiacere. Penso che la squadra abbia dato tutto quello che aveva in campo. È una partita davvero difficile da commentare».

Il difensore del Palermo ha rivolto un pensiero anche ai tifosi rosanero presenti allo U-Power Stadium, arrivati in migliaia a Monza: «Li ringraziamo di cuore. Sembrava di giocare in casa. Ci dispiace non aver portato a casa punti importanti perché se lo meritavano».

Infine lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno di campionato contro la Juve Stabia: «Martedì torniamo subito in campo e dobbiamo ripartire. Continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora. Mancano ancora otto partite e vedremo dove arriveremo. In caso ci saranno i playoff, quindi è ancora tutto aperto».

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