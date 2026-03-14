Monza-Palermo 3-0: gli highlights della sfida dello U-Power Stadium
Il Monza si impone 3-0 sul Palermo nello scontro diretto della 30ª giornata di Serie B e rafforza la propria posizione nelle zone altissime della classifica. Allo U-Power Stadium i brianzoli sbloccano il match nel primo tempo con Petagna, per poi chiudere i conti nella ripresa grazie alle reti di Ciurria e Colombo.
Il Palermo prova a reagire in più occasioni con Segre, Pohjanpalo e Johnsen, ma trova sulla propria strada un attento Thiam, protagonista con alcuni interventi decisivi. Nel finale il Monza gestisce il vantaggio e mette il sigillo definitivo sulla gara con il terzo gol.
Di seguito gli highlights completi di Monza-Palermo, con tutte le azioni principali, i gol e le occasioni più importanti della partita.