Monza-Palermo 3-0: gli highlights della sfida dello U-Power Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Il Monza si impone 3-0 sul Palermo nello scontro diretto della 30ª giornata di Serie B e rafforza la propria posizione nelle zone altissime della classifica. Allo U-Power Stadium i brianzoli sbloccano il match nel primo tempo con Petagna, per poi chiudere i conti nella ripresa grazie alle reti di Ciurria e Colombo.

Il Palermo prova a reagire in più occasioni con Segre, Pohjanpalo e Johnsen, ma trova sulla propria strada un attento Thiam, protagonista con alcuni interventi decisivi. Nel finale il Monza gestisce il vantaggio e mette il sigillo definitivo sulla gara con il terzo gol.


Di seguito gli highlights completi di Monza-Palermo, con tutte le azioni principali, i gol e le occasioni più importanti della partita.

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