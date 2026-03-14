Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia
Finisce 0-0 il primo tempo tra Sampdoria e Venezia al Luigi Ferraris nel posticipo della 30ª giornata di Serie B. Sotto il diluvio la partita parte con il Venezia più propositivo: decisivo Martinelli che salva prima su Doumbia e poi su Hainaut all’11’.
Con il passare dei minuti i ritmi calano e la Sampdoria cresce nel finale: Begic sfiora il vantaggio al 39’ con un destro di poco a lato e poco dopo serve Brunori, fermato però dall’intervento provvidenziale di Svoboda. Si va all’intervallo sullo 0-0.