Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «La nostra migliore partita. Se giochiamo così vinceremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi analizza la gara in conferenza stampa, sottolineando la prestazione della squadra nonostante il risultato pesante maturato allo U-Power Stadium.

L’allenatore rosanero ha spiegato: «Io penso sia stata la migliore partita del Palermo. Se andiamo avanti così faremo bene. Faccio i complimenti al Monza, la squadra di Bianco è fuori concorso. Il nostro portiere non ha fatto una parata».


Inzaghi ha poi commentato la prestazione complessiva della gara: «Sono dispiaciuto per il risultato ma orgoglioso della prova dei ragazzi. Mi è piaciuto anche il sostegno finale dei tifosi. Mancano otto partite, otto finali. Se saremo questi vinceremo noi».

Il tecnico rosanero ha voluto rendere merito anche agli avversari, sottolineando la qualità della squadra brianzola: «Petagna, Cutrone ed Hernani sono giocatori a cui sono molto legato. Onore al Monza: quando vinci 3-0 significa che hai fatto bene».

Inzaghi ha poi analizzato alcuni episodi della partita: «Abbiamo preso il secondo gol evitabile, nato da una rimessa laterale. Questa partita però ci aiuterà per le prossime sfide».

Infine il tecnico del Palermo ha citato anche la prestazione del portiere brianzolo: «Thiam ha fatto due o tre interventi spettacolari. Anche questa è la bravura del Monza».

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