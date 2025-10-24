Giornale di Sicilia: “La difesa non si tocca, Gomes e Le Douaron sperano”

Dopo il pareggio interno contro il Modena, il Palermo di Filippo Inzaghi prepara la trasferta di Catanzaro con la consapevolezza di essere imbattuto lontano dal “Barbera”. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raccolto sette punti nelle tre gare esterne giocate finora, frutto di due vittorie e un pareggio, l’ultimo a La Spezia.

Inzaghi, riporta ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, non stravolgerà la squadra, ma terrà conto del turno infrasettimanale di martedì contro il Monza. In porta nessun dubbio: ci sarà Joronen, tra i migliori in campo anche contro i canarini. In difesa confermati Pierozzi, Peda e Ceccaroni, reparto che si è dimostrato solido e affidabile.

Le valutazioni maggiori riguardano la mediana. A destra, vista l’assenza di Gyasi, dovrebbe essere confermato Diakitè, mentre sulla corsia opposta agirà ancora Augello. In mezzo, Ranocchia resta in bilico per la condizione fisica: il tecnico potrebbe affiancargli Segre o Gomes, con un ballottaggio che si deciderà all’ultimo momento.

Come evidenzia Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’unico punto fermo in avanti resta Pohjanpalo, mentre resta da sciogliere il dubbio legato a Brunori. Inzaghi potrebbe infatti riproporre Le Douaron, già titolare in tutte le trasferte stagionali, con Palumbo alle spalle del centravanti finlandese.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando come la continuità di scelte e rendimento rappresenti oggi l’arma più importante per un Palermo chiamato a confermarsi anche lontano da casa.