Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo. Quattro fra i calabresi, uno in rosa: festival degli ex”

Non sarà solo una partita di classifica quella tra Palermo e Catanzaro, ma anche una sfida dal forte valore simbolico. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono numerosi gli incroci tra ex rosanero oggi in Calabria e giocatori passati dal Catanzaro ora protagonisti in Sicilia.

Il caso più emblematico è quello di Mirko Pigliacelli, oggi portiere dei giallorossi. Con il Palermo, ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia, ha vissuto due stagioni intense tra il 2022 e il 2024, alternando prestazioni di altissimo livello a qualche momento di incertezza, ma contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra.

In difesa, il Catanzaro può contare su altri due volti noti al pubblico rosanero: Davide Bettella, in Sicilia nella stagione 2022/2023 con 19 presenze, e Gianluca Di Chiara, palermitano e prodotto del vivaio del club, tornato oggi in Calabria dopo un lungo percorso professionale in giro per l’Italia.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, tra gli ex figura anche Federico Di Francesco, oggi ai box per infortunio. Arrivato al Palermo per portare estro e imprevedibilità, ha lasciato un bilancio di 6 gol e numerosi assist in 69 presenze, ma anche la sensazione di non aver espresso tutto il proprio potenziale.

Percorso inverso, invece, per Marco Veroli, oggi in forza al Palermo dopo un’ottima stagione 2023/2024 con il Catanzaro. Il difensore, scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, si è imposto come punto di riferimento della retroguardia giallorossa, guadagnandosi la fiducia della Sampdoria prima e del Palermo poi.

Insomma, Palermo-Catanzaro sarà anche un confronto tra ricordi recenti, legami forti e carriere che si intrecciano. Una sfida che, oltre al campo, racchiude il filo invisibile delle storie condivise tra due piazze dal cuore caldo e passionale.