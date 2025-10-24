Giornale di Sicilia: “Il Palermo punta sull’export. A Catanzaro per fare tris”

Senza il sostegno dei propri tifosi, ma con la stessa ambizione di sempre. Il Palermo prepara la trasferta di Catanzaro con l’obiettivo di proseguire il suo percorso da grande protagonista lontano da casa. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raccolto sette punti nelle prime tre gare esterne di questa Serie B — due vittorie e un pareggio — un ruolino di marcia che conferma la solidità della squadra di Filippo Inzaghi.

Solo una volta nel nuovo millennio, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante era partito così bene in trasferta: nella stagione 2022/2023 con Corini, quando arrivarono tredici punti nelle prime cinque partite esterne. Oggi Inzaghi vuole replicare quel ritmo e cancellare la mezza delusione del pareggio interno contro il Modena, affrontando un Catanzaro ferito, ancora a secco di vittorie e deciso a reagire.

Come riporta Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’avversario non va sottovalutato: i calabresi hanno raccolto sei pareggi e due sconfitte, ma restano una squadra capace di spingersi fino alle semifinali play-off nelle ultime due stagioni. Il tecnico Aquilani, finito nel mirino dopo il ko con il Padova, chiede ai suoi una prova di orgoglio.

Il Palermo, invece, si affida alla propria costanza. I numeri parlano chiaro: 1,8 punti di media al Barbera e 2,33 lontano da casa, con cinque gol segnati e due subiti in entrambe le situazioni. Segre e compagni, scrive Arena sul Giornale di Sicilia, cercano il quattordicesimo risultato utile consecutivo in trasferta con almeno una rete all’attivo — un dato che conferma la forza offensiva di un gruppo che, a tratti, ha espresso fuori casa il suo calcio migliore.

L’ultimo precedente al “Ceravolo” fa ben sperare: l’1-3 dello scorso aprile che proiettò i rosanero al quinto posto. Stavolta, però, la posta in palio è ancora più alta: vincere a Catanzaro significherebbe iniziare nel migliore dei modi la settimana del 125° anniversario del club, e presentarsi con entusiasmo al doppio impegno casalingo contro Monza e Pescara.