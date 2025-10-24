Il campione del Napoli è senza parole: lutto gravissimo in famiglia | Deve scappare in Spagna

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Marco Fanfani Ottobre 24, 2025
Napoli

Napoli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Quando succedono queste cose si rimane senza parole. Tutti i compagni si sono stretti intorno alla leggenda del club

Elaborare un lutto è un processo complesso e profondamente personale, che coinvolge emozioni, pensieri e comportamenti. Non esiste un modo “giusto” per affrontarlo, ma in genere si attraversano fasi che vanno dal dolore più acuto alla graduale accettazione. Il primo impatto con la perdita è spesso segnato da incredulità e smarrimento: la mente fatica a riconoscere la realtà, e il dolore viene percepito come insostenibile.

Con il passare del tempo subentrano rabbia e senso di ingiustizia. Ci si può arrabbiare con se stessi, con gli altri o con la persona scomparsa per l’abbandono percepito. È una reazione naturale, che serve a dare voce al disagio e a ricomporre, lentamente, il senso di ciò che è accaduto. In questa fase, cercare supporto affettivo o psicologico può essere decisivo per non rimanere intrappolati nel dolore.

Segue poi un periodo di riflessione e di ricostruzione interiore. Il dolore diventa più controllabile e si inizia a dare un nuovo significato alla perdita, integrandola nella propria storia di vita. I ricordi smettono di ferire e iniziano a rappresentare un legame simbolico con chi non c’è più.

Arriva l’accettazione: non è dimenticare, ma convivere con l’assenza. Si recupera la capacità di progettare il futuro e di trovare nuovamente piacere nelle relazioni e nelle attività quotidiane. È il segno che il lutto è stato elaborato, e che l’amore per la persona scomparsa continua in una forma diversa, più silenziosa ma duratura.

Scomparsa la sorella maggiore

Grave lutto per José Maria Callejon. L’ex attaccante di Napoli e Fiorentina ha perso la sorella maggiore, Vanesa, morta all’età di 47 anni. Una notizia che ha scosso profondamente il calciatore spagnolo e tutta la sua famiglia.

Callejon, ricordato con affetto dai tifosi italiani per i sette anni trascorsi in azzurro con 349 presenze e 82 gol, sta vivendo ore di grande dolore.

Jose Maria Callejon
Callejon fonte LaPresse – Ilovepalermocalcio.com

Il cordoglio del Marbella e del Napoli

A comunicare la triste notizia è stato il Marbella, ultimo club di Callejon, con un messaggio diffuso sui social per esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia. Anche il Napoli, attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la società, ha voluto manifestare le proprie condoglianze all’ex giocatore.

Numerosi i messaggi di affetto arrivati dai tifosi partenopei, che non hanno mai dimenticato la sua dedizione e l’amore per la maglia, dimostrati anche nei momenti più difficili, come durante la pandemia. Le cause della morte di Vanesa Callejon non sono state ancora rese note.

Ultimissime

Palermo, il messaggio di Massimiliano Favo: «Orgoglioso di far parte di una storia lunga 125 anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025
Napoli

Il campione del Napoli è senza parole: lutto gravissimo in famiglia | Deve scappare in Spagna

Marco Fanfani Ottobre 24, 2025

Giornale di Sicilia: “Il Palermo punta sull’export. A Catanzaro per fare tris”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo. Quattro fra i calabresi, uno in rosa: festival degli ex”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Giornale di Sicilia: “La difesa non si tocca, Gomes e Le Douaron sperano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025