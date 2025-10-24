Il campione del Napoli è senza parole: lutto gravissimo in famiglia | Deve scappare in Spagna

Quando succedono queste cose si rimane senza parole. Tutti i compagni si sono stretti intorno alla leggenda del club

Scomparsa la sorella maggiore

Grave lutto per José Maria Callejon. L’ex attaccante di Napoli e Fiorentina ha perso la sorella maggiore, Vanesa, morta all’età di 47 anni. Una notizia che ha scosso profondamente il calciatore spagnolo e tutta la sua famiglia.

Callejon, ricordato con affetto dai tifosi italiani per i sette anni trascorsi in azzurro con 349 presenze e 82 gol, sta vivendo ore di grande dolore.

Il cordoglio del Marbella e del Napoli

A comunicare la triste notizia è stato il Marbella, ultimo club di Callejon, con un messaggio diffuso sui social per esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia. Anche il Napoli, attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la società, ha voluto manifestare le proprie condoglianze all’ex giocatore.

Numerosi i messaggi di affetto arrivati dai tifosi partenopei, che non hanno mai dimenticato la sua dedizione e l’amore per la maglia, dimostrati anche nei momenti più difficili, come durante la pandemia. Le cause della morte di Vanesa Callejon non sono state ancora rese note.