Palermo, il messaggio di Massimiliano Favo: «Orgoglioso di far parte di una storia lunga 125 anni»

Un legame che il tempo non scalfisce. Massimiliano Favo, ex centrocampista e capitano del Palermo, oggi commissario tecnico della Nazionale italiana Under 17, ha voluto celebrare attraverso i social il 125° anniversario del club rosanero, esprimendo orgoglio e rammarico per non poter essere presente alla cerimonia ufficiale.

«Purtroppo per l’ennesima volta, per motivi di lavoro, ho dovuto rinunciare all’invito del presidente Mirri», ha scritto Favo. «Un mondiale alle porte me lo ha impedito. Ma sono estremamente orgoglioso e riconoscente di essere parte di una storia lunga 125 anni di una squadra e di una maglia gloriosa e unica come quella rosanero».

Nel suo messaggio, l’ex capitano ha ricordato gli anni vissuti nel capoluogo siciliano: «Mi sarebbe piaciuto ritornare e respirare le sensazioni della Favorita, di una città che mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, che mi ha eletto capitano e simbolo, che mi ha regalato la gioia di essere per la prima volta papà».

«Non ci sarò con il corpo, ma con la testa sarò con tutti voi. Buon anniversario al mio Palermo e a tutti i tifosi rosanero», ha concluso Massimiliano Favo, che tra il 1992 e il 1997 è stato uno dei leader del Palermo, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi.