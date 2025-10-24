Repubblica: “Rosanero a caccia di gol. Bomber, tocca a voi”

Un Palermo solido, organizzato, ma ancora in cerca del colpo definitivo. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la sfida di domani al “Ceravolo” contro il Catanzaro rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la tenuta della squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a confermare l’equilibrio difensivo e a ritrovare incisività in avanti.

Fin qui, la fase difensiva ha retto con compattezza, mentre in attacco è mancata quella continuità necessaria per fare il salto di qualità. Pohjanpalo guida la classifica marcatori rosanero con quattro gol, seguito da Le Douaron, autore di una sola rete, quella contro il Bari. «Mancano dei gol lì davanti», sottolinea Geraci su la Repubblica Palermo, evidenziando che nessun altro attaccante è ancora riuscito a lasciare il segno.

Il nome più atteso resta Brunori, che — scrive Geraci sulle pagine di la Repubblica Palermo — ha totalizzato 345 minuti senza segnare nelle prime otto giornate. L’anno scorso, alla stessa altezza, era già andato a segno contro la Juve Stabia. Inzaghi, che lo ha gestito tra panchine e rotazioni per la fitta sequenza di impegni, valuta di rilanciarlo insieme a Le Douaron e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Proprio Palumbo, osserva ancora Geraci su la Repubblica Palermo, è tra i giocatori più attesi: dopo un avvio rallentato dal mancato ritiro estivo, il centrocampista sta crescendo di condizione e punta a replicare i numeri del suo ultimo campionato (9 gol e 10 assist).

Nel 3-4-2-1 rosanero, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello comporranno la linea di mezzo, mentre in difesa agiranno Diakitè, Peda e Ceccaroni davanti a Joronen. Il Palermo, conclude Geraci su la Repubblica Palermo, ha segnato finora 10 reti, meno solo di Monza e Padova tra le prime tredici della graduatoria: un dato che non preoccupa, ma che spinge a ritrovare il gol come chiave per rendere ancora più concreto il sogno promozione.