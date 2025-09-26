Corriere dello Sport: “Palermo, a Cesena tornano i big”

Il Palermo si prepara alla delicata sfida di Cesena con la consapevolezza di dover fare affidamento sui suoi uomini chiave. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la gara di Coppa Italia contro l’Udinese ha ribadito che Inzaghi può contare sull’intera rosa, ma è altrettanto evidente che esistono elementi imprescindibili sui quali il tecnico punta per le sfide che contano.

Martedì, in Friuli, l’allenatore ha infatti risparmiato Bani, Ceccaroni e Pohjanpalo, mentre Segre è stato costretto a subentrare al 65’ per l’infortunio di Ranocchia. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, gli esami hanno confermato per il centrocampista un problema al flessore della coscia destra: salterà almeno tre gare, con rientro previsto dopo la sosta contro il Modena.

Tra i punti fermi anche Brunori, pur non sicuro del posto dal primo minuto a Cesena, vista la concorrenza di Le Douaron e le caratteristiche della partita. In mezzo al campo, accanto a Segre, dovrebbe agire Gomes, mentre Bani, Ceccaroni, Augello e Pohjanpalo rappresentano risorse fondamentali per solidità difensiva, sacrificio e peso offensivo.

Non meno rilevante il sostegno dei tifosi. Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il settore ospiti del “Manuzzi” sarà gremito di rosanero, anche se i residenti in Sicilia potranno acquistare biglietti solo per il settore ospiti e soltanto se muniti della SiamoaquileCard. Una restrizione che non è passata inosservata: i sostenitori del Cesena, storicamente legati da amicizia alla tifoseria palermitana, resteranno in silenzio per i primi trenta minuti del match in segno di solidarietà.

In vista della sfida al vertice, dunque, Inzaghi ritrova i suoi big: un Palermo compatto, con la spinta dei tifosi e la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista.