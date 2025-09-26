Corriere dello Sport: “È la partitissima. Arriva il Palermo, Klinsmann per blindare il Cesena”

È la partitissima. Il Cesena, in vetta alla classifica insieme a Palermo e Modena, attende domani al “Manuzzi” la sfida di cartello. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, occhi puntati anche su Jonathan Klinsmann: il portiere, a lungo trattato dai rosanero in estate con un trasferimento dato per fatto e poi sfumato, è pronto a vivere una gara speciale. Per lui si profila la seconda convocazione consecutiva con la Nazionale Usa, con il Mondiale 2026 nel mirino, e un rinnovo di contratto già impostato con il Cesena.

Non solo Klinsmann. L’“effetto Nazionali” segna la vigilia romagnola: Shpendi è stato richiamato dal Ct Sylvinho per il doppio impegno dell’Albania contro Serbia e Giordania, mentre Tommaso Berti sogna l’esordio con l’Italia Under 21 proprio al “Manuzzi”, contro la Svezia, il 10 ottobre. Come sottolinea ancora Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, sarebbe un’occasione dal valore simbolico: vestire l’azzurro nello stadio di casa, come accaduto in passato a Orlandi e Biondini.

Tra le curiosità, un derby a tinte bianconere: il giovane Amoran, pre-convocato con la Svezia Under 21, potrebbe incrociare Berti in una sfida dal sapore speciale.

Il pubblico sarà protagonista: lo scorso 30 agosto con l’Entella si erano registrati oltre 10.000 spettatori e, per la gara contro il Palermo, la campagna abbonamenti chiuderà con settori già sold out e più di 4.000 biglietti venduti. Anche il settore ospiti andrà verso il tutto esaurito, con oltre 1.200 tagliandi acquistati. Tuttavia, la Curva Mare resterà in silenzio per i primi 30 minuti in segno di protesta per le limitazioni imposte ai tifosi rosanero non in possesso della fidelity card.

Infine, un ritorno storico: come evidenzia Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, dopo 34 anni il marchio Amadori torna sulle maglie del Cesena. Lo sponsor era già comparso nelle stagioni 1990-91 in Serie A e 1991-92 in Serie B, e accompagna nuovamente i romagnoli in questa stagione di grandi ambizioni