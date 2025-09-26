Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Adamo a sinistra, Le Douaron confermato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cesena e Palermo si avvicinano alla sfida del “Manuzzi” con scelte obbligate e alcune valutazioni ancora in corso.

Nel Cesena, Frabotta resta da valutare, ma a sinistra Mignani dovrebbe affidarsi nuovamente ad Adamo. A centrocampo Bisoli è pronto a riprendersi una maglia accanto a Castagnetti e Berti. La probabile formazione bianconera, scrive il Corriere dello Sport, si schiera con il 3-5-2: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Adamo; Blesa, Shpendi. In panchina: Siano, Fontana, Celia, Amoran, Piacentini, Zamagni, Frabotta, Arrigoni, Bastoni, Guidi, Magni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Mignani.

In casa Palermo, Ranocchia sarà costretto a fermarsi almeno per tre partite a causa di un infortunio muscolare, con Gomes candidato naturale a sostituirlo. In difesa ballottaggio tra Diakitè e Peda, mentre sulla fascia resta aperto il duello tra Pierozzi e Gyasi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in attacco Inzaghi sembra orientato a confermare Le Douaron al fianco di Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

La probabile formazione rosanero: Joronen; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disposizione: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona. Allenatore: F. Inzaghi.

Il Corriere dello Sport evidenzia dunque come entrambi i tecnici si presentino al big match con alcune assenze pesanti ma anche con certezze consolidate, in una sfida che promette spettacolo al “Manuzzi”.