Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Adamo a sinistra, Le Douaron confermato

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cesena e Palermo si avvicinano alla sfida del “Manuzzi” con scelte obbligate e alcune valutazioni ancora in corso.

Nel Cesena, Frabotta resta da valutare, ma a sinistra Mignani dovrebbe affidarsi nuovamente ad Adamo. A centrocampo Bisoli è pronto a riprendersi una maglia accanto a Castagnetti e Berti. La probabile formazione bianconera, scrive il Corriere dello Sport, si schiera con il 3-5-2: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Adamo; Blesa, Shpendi. In panchina: Siano, Fontana, Celia, Amoran, Piacentini, Zamagni, Frabotta, Arrigoni, Bastoni, Guidi, Magni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Mignani.

In casa Palermo, Ranocchia sarà costretto a fermarsi almeno per tre partite a causa di un infortunio muscolare, con Gomes candidato naturale a sostituirlo. In difesa ballottaggio tra Diakitè e Peda, mentre sulla fascia resta aperto il duello tra Pierozzi e Gyasi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in attacco Inzaghi sembra orientato a confermare Le Douaron al fianco di Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

La probabile formazione rosanero: Joronen; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disposizione: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona. Allenatore: F. Inzaghi.

Il Corriere dello Sport evidenzia dunque come entrambi i tecnici si presentino al big match con alcune assenze pesanti ma anche con certezze consolidate, in una sfida che promette spettacolo al “Manuzzi”.

Ultimissime

La Roma rischia la stangata Uefa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Corriere dello Sport: “Israele, un caso Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Serie B, via alla quinta giornata. Stasera Catanzaro-Juve Stabia Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Adamo a sinistra, Le Douaron confermato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Corriere dello Sport: “È la partitissima. Arriva il Palermo, Klinsmann per blindare il Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025