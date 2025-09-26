Filippi: «Lucca al Napoli non è una sorpresa. Palermo e Venezia favorite in Serie B»

«Vederlo in Serie A e con la maglia del Napoli non è una sorpresa. Quando l’ho allenato si vedeva che era determinato e aveva potenzialità». Con queste parole Giacomo Filippi, ex tecnico del Palermo, ha parlato di Lorenzo Lucca ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in un’intervista realizzata da Alessio Alaimo.

Per Filippi, l’attaccante azzurro ha il profilo giusto per il Napoli: «È normale che abbia pagato lo scotto iniziale. Giocare a Udine non è lo stesso di giocare a Napoli. Sono certo che si imporrà».

Sul campionato di Serie A, l’ex allenatore rosanero individua l’avversaria principale dei partenopei: «L’Inter è una squadra forte, rodata. Penso che il Napoli abbia qualcosa in più rispetto all’anno scorso: non è stato fatto un mercato milionario ma mirato e di prospettiva».

Lo sguardo si sposta poi sulla Serie B, con un focus su Palermo e Venezia: «Contro il Bari il Palermo mi ha fatto un’ottima impressione. Ha concesso poco o nulla. C’è la giusta alchimia con l’allenatore e tutti danno qualcosa in più. Al pari dei rosanero metto il Venezia. E vedo bene anche Monza ed Empoli, risaliranno. Come è stato positivo il mercato del Modena».

Infine, spazio alla Serie C e al proprio futuro: «Benevento, Salernitana e Catania sono le favorite del Girone C. Poi ci sono le sorprese. Occhio al Cosenza: ha venduto poco o nulla ma ha un ottimo allenatore».

Sul piano personale, Filippi non nasconde la voglia di tornare ad allenare: «Non vedo l’ora. Aspetto la chiamata giusta. Mi sto aggiornando, ma mi sono anche stancato di aggiornarmi. Voglio tornare in pista».