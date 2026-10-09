Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Vavassori domani giocherà perché lo sta meritando. Tutti devono pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi sono attesi domani dalla trasferta sul campo dell’Empoli, un appuntamento importante per dare continuità al percorso intrapreso in questo avvio di stagione.

Alla vigilia della sfida del Castellani, il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per fare il punto sulla condizione della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie del confronto con i toscani. Tra i temi affrontati anche il rendimento di Gomes, la crescita di Vavassori e il recupero di Gyasi.


Gomes, Inzaghi chiede impegno a tutti

Il tecnico rosanero è tornato a parlare di Gomes e Magnani, già citati nella precedente conferenza per aver dimostrato di meritare maggiore spazio in squadra.

«La scorsa partita ho parlato di Gomes e Magnani perché hanno dimostrato di meritare più spazio. Gomes è entrato bene, ma sia chi gioca sia chi sta fuori sa che deve pedalare».

Un messaggio chiaro da parte di Inzaghi, che ribadisce l’importanza del lavoro quotidiano e della competitività all’interno del gruppo.

Vavassori titolare contro l’Empoli

Tra le indicazioni più significative in vista della trasferta in Toscana c’è quella relativa a Vavassori, che domani avrà l’opportunità di scendere in campo dal primo minuto.

«Di Vavassori ho già parlato, meno ne parliamo meglio è per il ragazzo. Sa che deve lavorare ancora tanto e che il difficile arriverà da adesso in poi. Domani giocherà perché lo sta meritando».

Inzaghi invita quindi a mantenere alta l’attenzione sulla crescita del giovane giocatore, sottolineando come il lavoro e la capacità di confermarsi saranno fondamentali per il suo percorso.

Gyasi recuperato: «A sinistra è la sua posizione ideale»

Buone notizie anche sul fronte Gyasi. L’esterno ha recuperato e punta a ritagliarsi uno spazio importante nelle prossime partite. L’allenatore rosanero si è detto fiducioso sulle sue possibilità, indicando anche il ruolo in cui potrebbe esprimersi al meglio.

«Gyasi ha recuperato, mi auguro che possa dimostrare il suo valore. Sta lavorando bene. A sinistra è la sua posizione ideale e lì può fare bene».

Il Palermo si prepara così alla sfida contro l’Empoli con alcune indicazioni importanti sulle possibili scelte di formazione. Inzaghi punta sulla crescita dei singoli e sulla competitività del gruppo, con Vavassori pronto a partire dal primo minuto e Gyasi nuovamente a disposizione.

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