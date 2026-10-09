Vittorio Gucci in visita a Palermo: incontro a Torretta con Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
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Visita speciale al centro sportivo di Torretta, dove Vittorio Gucci ha incontrato l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi. Il personaggio televisivo e imprenditore, noto anche per i suoi progetti nel mondo del food, ha fatto tappa nel quartier generale rosanero, immortalando il momento con una foto insieme al tecnico e una maglia del Palermo personalizzata con il suo nome.

A raccontare l’incontro è stato lo stesso Gucci attraverso i propri canali social, con un messaggio che ha subito acceso la curiosità dei tifosi rosanero.


«Per ora ci siamo presi il Palermo Calcio, ma… non finisce qui! A Palermo manca la Serie A, ma non solo del gancio. Seguitemi perché ne vedrete delle belle. Forza Palermo 🩷🖤».

L’incontro con Inzaghi e la visita a Torretta rappresentano intanto un’occasione per testimoniare la sua vicinanza ai colori rosanero. Il riferimento alla Serie A, accompagnato dall’invito a seguirlo per scoprire le prossime iniziative, aggiunge un elemento di curiosità al post.

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