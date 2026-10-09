Palermo capolista in Serie B: i fattori dietro un avvio da 13 punti in 5 giornate

Il Palermo guida la classifica di Serie B 2026/2027 con 13 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Il bilancio dei rosanero comprende quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta: un rendimento che li colloca in testa con due lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Il dato assume un peso particolare perché arriva dopo una stagione dolceamara, chiusa con la delusione dei playoff, e conferma un cambio di passo evidente rispetto al recente passato. La squadra ha segnato finora 10 gol, con una media di due reti a partita, con un attacco decisamente produttivo e ben organizzato.

L’avvio positivo alimenta le ambizioni di promozione diretta in Serie A, obiettivo dichiarato dall’ambiente. Il campionato cadetto resta lungo e imprevedibile, ma la posizione attuale offre al club un margine utile per affrontare con più serenità i prossimi impegni. Le prossime settimane, già cruciali, diranno se questa striscia positiva potrà trasformarsi in una vera e propria “mini-fuga”.





Inzaghi in panchina e un reparto offensivo di alto livello

Alla base dei risultati c’è il lavoro di Filippo Inzaghi, sinonimo di mentalità vincente. L’allenatore conosce molto bene la categoria e ha già gestito piazze esigenti, abituate a convivere con aspettative elevate e una pressione costante. Ha costruito una squadra con un’identità tattica chiara ed equilibrata, basata soprattutto sul modulo 4-2-3-1. Questo schema dà ordine alla fase difensiva e allo stesso tempo mette in risalto gli esterni, che trovano spazio per incidere in attacco. Uno dei tanti motivi che spiegano quanto segue: anche le quote Serie B dei principali bookmaker online considerano i rosanero favoriti per la promozione.

In questo sistema emerge Dennis Johnsen, esterno norvegese diventato il giocatore più decisivo di questo inizio di stagione. Johnsen ha già realizzato 4 gol e fornito 6 assist, dunque numeri da record. La sua influenza sul gioco la si vede soprattutto nella capacità di creare occasioni e di concluderle in prima persona, qualità che rendono la manovra offensiva meno prevedibile. Accanto a lui il reparto avanzato dispone di Joel Pohjanpalo e del capitano Matteo Brunori, due attaccanti di grande esperienza per la Serie B. La presenza di più finalizzatori affidabili garantisce un flusso regolare di reti, e permette all’allenatore di variare le soluzioni offensive senza perdere un briciolo di efficacia. Una rosa così profonda in avanti rappresenta un vantaggio concreto in un torneo lungo, nel quale infortuni e squalifiche incidono spesso sulle gerarchie.

Progetto societario e sostegno del Renzo Barbera

Il Palermo poggia su una struttura societaria solida legata al City Football Group. La proprietà assicura la stabilità economica e una pianificazione nel lungo periodo, che non si limita alle singole partite ma coinvolge l’intera organizzazione del club. Gli investimenti più visibili riguardano le infrastrutture. Il nuovo centro sportivo di proprietà a Torretta ospita gli allenamenti quotidiani della squadra e propone spazi all’avanguardia per la preparazione atletica e tecnica. A questo si aggiunge il piano di ammodernamento dello stadio, pensato per migliorare l’esperienza di chi vive la partita e le condizioni di chi la gioca.

Un ruolo a dir poco importante spetta anche alla tifoseria. Dopo l’uscita amara dai playoff della passata stagione, il pubblico palermitano ha risposto con una forte campagna abbonamenti e con una presenza calorosa sugli spalti. Lo stadio Renzo Barbera è finalmente tornato ad essere un ambiente difficile da espugnare per gli avversari.