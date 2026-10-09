Palermo capolista in Serie B: i fattori dietro un avvio da 13 punti in 5 giornate

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Miccoli Match (49) inzaghi

Il Palermo guida la classifica di Serie B 2026/2027 con 13 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Il bilancio dei rosanero comprende quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta: un rendimento che li colloca in testa con due lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Il dato assume un peso particolare perché arriva dopo una stagione dolceamara, chiusa con la delusione dei playoff, e conferma un cambio di passo evidente rispetto al recente passato. La squadra ha segnato finora 10 gol, con una media di due reti a partita, con un attacco decisamente produttivo e ben organizzato.

L’avvio positivo alimenta le ambizioni di promozione diretta in Serie A, obiettivo dichiarato dall’ambiente. Il campionato cadetto resta lungo e imprevedibile, ma la posizione attuale offre al club un margine utile per affrontare con più serenità i prossimi impegni. Le prossime settimane, già cruciali, diranno se questa striscia positiva potrà trasformarsi in una vera e propria “mini-fuga”.


Inzaghi in panchina e un reparto offensivo di alto livello

Alla base dei risultati c’è il lavoro di Filippo Inzaghi, sinonimo di mentalità vincente. L’allenatore conosce molto bene la categoria e ha già gestito piazze esigenti, abituate a convivere con aspettative elevate e una pressione costante. Ha costruito una squadra con un’identità tattica chiara ed equilibrata, basata soprattutto sul modulo 4-2-3-1. Questo schema dà ordine alla fase difensiva e allo stesso tempo mette in risalto gli esterni, che trovano spazio per incidere in attacco. Uno dei tanti motivi che spiegano quanto segue: anche le quote Serie B dei principali bookmaker online considerano i rosanero favoriti per la promozione.

In questo sistema emerge Dennis Johnsen, esterno norvegese diventato il giocatore più decisivo di questo inizio di stagione. Johnsen ha già realizzato 4 gol e fornito 6 assist, dunque numeri da record. La sua influenza sul gioco la si vede soprattutto nella capacità di creare occasioni e di concluderle in prima persona, qualità che rendono la manovra offensiva meno prevedibile. Accanto a lui il reparto avanzato dispone di Joel Pohjanpalo e del capitano Matteo Brunori, due attaccanti di grande esperienza per la Serie B. La presenza di più finalizzatori affidabili garantisce un flusso regolare di reti, e permette all’allenatore di variare le soluzioni offensive senza perdere un briciolo di efficacia. Una rosa così profonda in avanti rappresenta un vantaggio concreto in un torneo lungo, nel quale infortuni e squalifiche incidono spesso sulle gerarchie.

Progetto societario e sostegno del Renzo Barbera

Il Palermo poggia su una struttura societaria solida legata al City Football Group. La proprietà assicura la stabilità economica e una pianificazione nel lungo periodo, che non si limita alle singole partite ma coinvolge l’intera organizzazione del club. Gli investimenti più visibili riguardano le infrastrutture. Il nuovo centro sportivo di proprietà a Torretta ospita gli allenamenti quotidiani della squadra e propone spazi all’avanguardia per la preparazione atletica e tecnica. A questo si aggiunge il piano di ammodernamento dello stadio, pensato per migliorare l’esperienza di chi vive la partita e le condizioni di chi la gioca.

Un ruolo a dir poco importante spetta anche alla tifoseria. Dopo l’uscita amara dai playoff della passata stagione, il pubblico palermitano ha risposto con una forte campagna abbonamenti e con una presenza calorosa sugli spalti. Lo stadio Renzo Barbera è finalmente tornato ad essere un ambiente difficile da espugnare per gli avversari.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-09 144951

Empoli-Palermo, Andreoletti: «Affrontiamo la squadra più forte del campionato. Voglio una squadra avvelenata»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Screenshot 2026-10-09 143846

Palermo Women, Chiappara: «Due vittorie che danno fiducia. Allenare questa squadra è un sogno, vogliamo iniziare bene contro il Lecce»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
840589505_18356636005247767_1286844994761272177_n

Vittorio Gucci in visita a Palermo: incontro a Torretta con Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Vavassori domani giocherà perché lo sta meritando. Tutti devono pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
inzaghi conferenza stampa (2)

Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Pohjanpalo sta bene, Mazzitelli è pronto per giocare mezz’ora»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
inzaghi conferenza stampa (11)

Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Mi aspetto una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
c7a35dcb-466f-469b-9171-cbd51c7193f8

Palermo: rinnovata la partnership con Nuova Sicilauto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Screenshot 2026-10-09 092408

Stadio Barbera, il Comune presenta il conto al Palermo: 2,5 milioni di arretrati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Screenshot 2026-10-09 083826

La Nazione: “Empoli-Palermo, Andreoletti prepara la prima rivoluzione: Magnino recupera, Shpendi verso il forfait. Le scelte di formazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
palermo mantova logo coppa italia (106) perin

Repubblica Palermo: “Rosa, Perin è tornato e vuole riprendersi il suo posto tra i pali”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (55) perin tutino

Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin vede il rientro ma Fortin insidia il posto: Inzaghi deve sciogliere il dubbio per Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (2) tifosi

Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, invasione rosanero al Castellani: 2.850 biglietti venduti in poche ore. Settore ospiti verso il sold out”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-09 144951

Empoli-Palermo, Andreoletti: «Affrontiamo la squadra più forte del campionato. Voglio una squadra avvelenata»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Screenshot 2026-10-09 143846

Palermo Women, Chiappara: «Due vittorie che danno fiducia. Allenare questa squadra è un sogno, vogliamo iniziare bene contro il Lecce»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
Miccoli Match (49) inzaghi

Palermo capolista in Serie B: i fattori dietro un avvio da 13 punti in 5 giornate

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
840589505_18356636005247767_1286844994761272177_n

Vittorio Gucci in visita a Palermo: incontro a Torretta con Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Vavassori domani giocherà perché lo sta meritando. Tutti devono pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026