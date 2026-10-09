Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Pohjanpalo sta bene, Mazzitelli è pronto per giocare mezz’ora»

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi sono attesi domani dalla trasferta sul campo dell’Empoli, un appuntamento importante per dare continuità al percorso intrapreso in questo avvio di stagione.

Alla vigilia della sfida del Castellani, il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per fare il punto sulla condizione della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie del confronto con i toscani.





Le condizioni di Pohjanpalo e Gabrielloni

Inzaghi ha rassicurato sulle condizioni di Pohjanpalo, reduce da uno spezzone di gara, e ha sottolineato la buona condizione di Gabrielloni: «Pohjanpalo sta bene, ha giocato mezz’ora e ha recuperato. Abbiamo anche Gabrielloni, che sta molto bene».

Il tecnico ha poi spiegato l’importanza del lavoro svolto durante la preparazione e della pausa per recuperare energie: «Abbiamo fatto un precampionato con tante amichevoli. Avevamo bisogno di allenarci e di tirare il fiato. C’è grande convinzione e speriamo che il campo ci dia ragione».

Mazzitelli, rientro graduale: «È pronto per giocare mezz’ora»

Tra i temi affrontati in conferenza anche la situazione di Mazzitelli, che sta lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica. Inzaghi ha invitato alla prudenza, confermando però la disponibilità del centrocampista a dare il proprio contributo già dalla prossima partita.

«Chiaramente non può essere al livello degli altri, ma ha messo tanta benzina. È pronto per giocare mezz’ora. Ci vuole cautela, siamo molto contenti che sia arrivato e già da domani può iniziare a darci una mano».

Il Palermo si avvicina dunque alla trasferta di Empoli con fiducia e con la volontà di ripartire nel migliore dei modi dopo la sosta. Inzaghi potrà contare su giocatori in buone condizioni, mentre per Mazzitelli si prospetta un impiego graduale, con l’obiettivo di inserirlo progressivamente nei meccanismi della squadra.