Palermo, Inzaghi alla vigilia dell’Empoli: «Mi aspetto una grande partita»

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi sono attesi domani dalla trasferta sul campo dell’Empoli, un appuntamento importante per dare continuità al percorso intrapreso in questo avvio di stagione.

Alla vigilia della sfida del Castellani, il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per fare il punto sulla condizione della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie del confronto con i toscani.





Sulla condizione della squadra e sulla sfida contro l’Empoli, Inzaghi ha dichiarato: «Abbiamo fatto una bella sosta e ci siamo allenati bene. Ho grande rispetto per l’Empoli, ma guardo soprattutto alla mia squadra: dobbiamo fare una grande partita. La squadra è maturata e sono felice che riparta il campionato. Siamo davanti a tutti e sono curioso di vedere la mia squadra all’opera, ma mi aspetto una grande prestazione».

Capitolo disponibilità e possibili scelte di formazione. Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni di Hernani e Perin: «Hernani è con noi da una settimana. Perin oggi ha fatto un grande allenamento, ma non è ancora al cento per cento. Domani sarà con noi, ma Fortin è in grande forma. Sia Hernani sia Perin sono disponibili».

Infine, aggiornamenti sulle condizioni di Magnani e Barba, la cui presenza per la trasferta resta da valutare: «Li stiamo valutando e speriamo di portarli con noi».