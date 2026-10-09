Palermo: rinnovata la partnership con Nuova Sicilauto

Il Palermo FC attraverso una nota sul proprio sito ufficiale è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Nuova Sicilauto, che continuerà ad essere Official Automotive Partner del Club per le stagioni 2026/2027 e 2027/2028.

Il nuovo accordo estende per altre due stagioni un rapporto consolidato nel tempo tra il Palermo FC e Nuova Sicilauto, rafforzando un percorso condiviso con una realtà imprenditoriale profondamente radicata nel territorio e ampliando la collaborazione anche attraverso il coinvolgimento del brand Jeep.





La partnership prevede la fornitura al Palermo FC di una flotta di autovetture Jeep di ultima generazione, a supporto delle esigenze operative del Club nelle attività quotidiane. Il brand Nuova Sicilauto sarà inoltre presente nella parte superiore del back del Training Kit indossato dai calciatori della Prima Squadra rosanero durante gli allenamenti e sulla maglia Warm Up utilizzata nel riscaldamento in occasione di tutte le gare ufficiali.

Fondata nel 1990, Nuova Sicilauto è un’azienda leader nel settore automotive in Sicilia. Da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per competenza, affidabilità e attenzione al cliente. In qualità di concessionaria ufficiale Stellantis, Nuova Sicilauto opera attraverso tre sedi — Palermo, Carini e Trapani — garantendo una presenza capillare in Sicilia e un servizio di eccellenza che risponde alle esigenze di mobilità di privati e aziende. L’azienda si distingue per la costante ricerca della qualità, l’innovazione nei processi e l’impegno verso la sostenibilità, elementi che ne hanno consolidato la reputazione nel tempo.