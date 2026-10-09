Gianluca Rocchi torna protagonista in Serie A: sarà opinionista fisso su DAZN. Ecco quando debutterà

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
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Nuova avventura professionale per Gianluca Rocchi, pronto a tornare protagonista nel mondo del calcio italiano, questa volta davanti alle telecamere. L’ex designatore arbitrale della Serie A e della Serie B entra infatti nella squadra di DAZN, dove ricoprirà il ruolo di opinionista fisso nella trasmissione domenicale Fuoriclasse, condotta da Diletta Leotta.

A riportare la notizia è Luca Cosentini su Calcio e Finanza, che annuncia il debutto dell’ex arbitro in occasione della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.


Rocchi debutta su DAZN dopo Cagliari-Juventus

Il primo appuntamento televisivo di Gianluca Rocchi è fissato per domenica 11 ottobre, al termine di Cagliari-Juventus, incontro di Serie A in programma alle 20:45 e trasmesso in esclusiva su DAZN.

L’ex designatore sarà ospite della trasmissione Fuoriclasse powered by Haier, insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.

Come spiega Luca Cosentini su Calcio e Finanza, Rocchi entrerà stabilmente nel gruppo degli opinionisti della piattaforma, portando la propria esperienza nell’analisi delle partite e degli episodi arbitrali.

Rocchi: «Una nuova sfida che mi entusiasma»

L’ex arbitro ha commentato con soddisfazione l’inizio della nuova esperienza televisiva:

«Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali».

Un incarico che permetterà a Rocchi di offrire al pubblico una prospettiva tecnica sulle decisioni dei direttori di gara e sulle dinamiche che caratterizzano le partite.

Dalla carriera arbitrale alla televisione

Il percorso di Gianluca Rocchi nel calcio professionistico è stato caratterizzato da una lunga esperienza ai massimi livelli.

Come ricorda Calcio e Finanza nell’articolo firmato da Luca Cosentini, l’ex fischietto ha diretto complessivamente 529 partite, comprese una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana.

Dopo la carriera sul terreno di gioco, Rocchi ha ricoperto il ruolo di responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e la Serie B.

Il suo nome è stato recentemente coinvolto nell’inchiesta denominata Arbitropoli, per la quale è stata disposta l’archiviazione.

Un nuovo ruolo nell’analisi del campionato

La presenza di Rocchi servirà ad arricchire il confronto televisivo non soltanto sugli episodi arbitrali, ma anche sulle principali situazioni tecniche e tattiche delle partite.

Secondo quanto riferito da Luca Cosentini su Calcio e Finanza, l’ex designatore contribuirà con analisi, commenti e approfondimenti sui protagonisti del campionato e sulle dinamiche delle singole giornate.

Per Rocchi si apre dunque una nuova fase professionale, in attesa di un eventuale futuro ritorno nel settore arbitrale.

Il primo appuntamento è per domenica 11 ottobre, nel post-partita di Cagliari-Juventus, quando l’ex designatore farà il suo esordio ufficiale come opinionista di DAZN.

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