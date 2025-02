Palermo, inizio 2025 super. Che peccato lo stop per Brunori

La rincorsa di Brunori si ferma proprio quando lo sprint era pienamente avviato: il bomber del Palermo salterà solo una partita, ma la sua assenza peserà sulla squadra. Il numero 9 rosanero ha iniziato il 2025 con grande slancio, diventando in poche settimane il capocannoniere della formazione siciliana.

Contro il Cosenza ha firmato il suo quinto gol in campionato, superando Insigne e Le Douaron, fermi a quota quattro. A fine 2024 Brunori aveva segnato solo una rete, complice lo scarso impiego da titolare. Da quando è tornato stabilmente nell’undici iniziale, però, ha iniziato a mettere in difficoltà le difese avversarie, aumentando il proprio bottino partita dopo partita. Il rigore trasformato al San Vito-Marulla è l’ottavo consecutivo realizzato dal capitano rosanero: il suo ultimo errore dagli undici metri risale a marzo 2023 contro il Pisa.

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il gol ai rossoblù calabresi è il quarto segnato da Brunori nel nuovo anno: in Serie B solo Laurienté (Sassuolo) ha fatto meglio con cinque reti, mentre a quota quattro ci sono anche Pio Esposito (Spezia), l’ex rosanero Mancuso (Mantova) e il difensore Bonini (Catanzaro). Ancora una volta, l’italo-brasiliano conferma la sua tendenza a brillare nella seconda parte della stagione, come dimostrano i 18 gol segnati nel girone di ritorno della Serie C 2021/22 dopo i 7 dell’andata. Nelle due stagioni successive in Serie B, la distribuzione delle marcature è stata più equilibrata (9 all’andata e 8 al ritorno nel 2022/23, 7 all’andata e 10 al ritorno nel 2023/24).

Difficile che Brunori possa raggiungere i 17 gol stagionali per il terzo anno consecutivo, ma la sua incisività è tornata ad essere determinante sia su azione sia su calcio piazzato. Adesso l’obiettivo è superare un altro grande capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, nella classifica dei migliori marcatori della storia del club. Con 71 reti all’attivo, il bomber rosanero è a soli dieci gol dalle 81 dell’ex numero 10.

L’ultimo tabù rimasto da sfatare in questa stagione è la marcatura multipla: l’ultima doppietta risale al dicembre 2023 contro il Parma. Dopo lo stop forzato, Brunori ripartirà da Marassi contro la Sampdoria, in una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni playoff del Palermo.