Palermo, battuti ma pure concessi. Gli angoli cominciano a moltiplicarsi

In una stagione in cui l’equilibrio è stato spesso sfuggente per il Palermo di Dionisi, emerge un dato significativo riguardante i calci d’angolo. Secondo un’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero sono tra le squadre che ottengono più calci d’angolo in Serie B, con 144 corner battuti, al pari di Spezia e Cremonese. Questo dato evidenzia la pericolosità offensiva della squadra su palla inattiva, avendo realizzato 7 reti da queste situazioni.

Tuttavia, lo stesso articolo sottolinea come il Palermo sia anche la formazione che subisce più calci d’angolo, con 155 concessi agli avversari. Questo equilibrio tra corner a favore e contro rappresenta un aspetto su cui Dionisi dovrà lavorare, soprattutto considerando che 6 gol sono stati incassati su sviluppi da calcio d’angolo.

Nelle recenti partite contro Spezia, Mantova e Cosenza, il Palermo ha dovuto difendere ben 33 calci d’angolo, un numero elevato che ha messo sotto pressione la difesa rosanero. Questo trend evidenzia la necessità di migliorare sia nella fase difensiva su palla inattiva sia nel limitare le occasioni concesse agli avversari.

In conclusione, come evidenziato da Orifici, i calci d’angolo rappresentano per il Palermo una sorta di “croce e delizia” in questa stagione altalenante. Migliorare la gestione di queste situazioni potrebbe essere cruciale per il prosieguo del campionato.