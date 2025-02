Il Palermo cambia attacco. Le Douaron scalda i motori

Per la seconda settimana consecutiva, il giudice sportivo infligge un’assenza pesante al Palermo. Questa volta, però, la squalifica di Brunori genera più di qualche discussione: il capitano rosanero, ammonito a Cosenza per aver trattenuto il pallone dopo il rigore dello 0-2, dovrà saltare la sfida contro il Brescia. Il giallo, valutato come perdita di tempo dall’arbitro Dionisi, è apparso eccessivo e finisce per privare Dionisi di un riferimento fondamentale, sia tattico che carismatico.

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’allenatore rosanero sta già studiando le alternative per sostituire il suo numero 9. Tra le opzioni più probabili c’è l’inserimento di Le Douaron, il quale, dopo un buon avvio di stagione, ha visto il suo minutaggio ridursi con l’arrivo di Pohjanpalo. Il francese ha realizzato 4 gol in campionato, ma l’ultimo risale alla gara con la Juve Stabia del 19 gennaio. Nonostante il ruolo di prima alternativa, ha sempre garantito corsa e impegno, come dimostrato nel rigore procurato contro il Mantova.

L’incognita principale riguarda la sua posizione in campo: se dovesse essere schierato al posto di Brunori, agirebbe più arretrato e laterale rispetto a Pohjanpalo, situazione che nei primi mesi in rosanero non aveva prodotto risultati convincenti. La sua stagione ha preso una svolta quando è stato spostato nel ruolo di centravanti, sia da solo che in coppia con Brunori. Tuttavia, la differenza di caratteristiche tra lui e l’italo-brasiliano potrebbe spingere Dionisi a confermare il 3-4-2-1, con Le Douaron sulla trequarti insieme a Verre.

Un’altra ipotesi potrebbe essere il ritorno al 3-5-2, con il francese schierato accanto a Pohjanpalo. Questo, però, comporterebbe l’arretramento di Verre, il quale sta dimostrando grande efficacia nel ruolo di trequartista, come evidenziato dai due assist forniti contro il Cosenza e dal gol segnato al Mantova.

Non è da escludere nemmeno l’idea di lasciare Le Douaron in panchina per sfruttarlo a gara in corso. In questo caso, il sostituto di Brunori potrebbe essere Di Francesco, che ha le qualità per muoversi sulla trequarti ma che finora ha avuto poco spazio, anche a causa dei problemi muscolari. Nel 2025 ha giocato appena 25 minuti (recuperi esclusi), distribuiti in tre presenze contro Pisa, Spezia e Cosenza.

Se verrà impiegato contro il Brescia, avrà un’occasione importante per dimostrare di poter ancora dare un contributo al Palermo. Con l’assenza del capitano, Dionisi dovrà fare scelte delicate, cercando di mantenere equilibrio e incisività offensiva in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per la corsa ai playoff.