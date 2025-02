Gazzetta dello Sport: “Brunori rinato con Pohjanpalo. Palermo si gode la coppia d’oro”

Se un italo-brasiliano e un finlandese con un accento veneziano si incontrano per strada, probabilmente avrebbero difficoltà a capirsi. Ma se si trovano sullo stesso campo da calcio, con la stessa maglia e la giusta motivazione, la loro lingua comune diventa quella del gol. Così è nata a Palermo l’intesa tra Matteo Brunori e Joel Pohjanpalo, due attaccanti con storie e percorsi diversi, ma capaci di diventare una coppia perfetta.

Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’amicizia tra i due è nata spontaneamente nello spogliatoio. Entrambi trentenni e freschi papà, non sono ancora riusciti a organizzare un’uscita con le loro famiglie, ma si sono promessi di farlo presto. Brunori, che gioca a Palermo dal 2021, ha già un forte legame con la città e non esclude di stabilirvisi definitivamente. Pohjanpalo, invece, dopo aver vissuto in laguna durante l’esperienza veneziana, sta già esplorando Palermo con l’idea di trasferirsi in estate a Mondello, magari facendo tappa alla trattoria Piero, frequentata da molti calciatori.

Il loro futuro in rosanero sembra garantito: Brunori ha un contratto fino al 2027, con un rinnovo fino al 2028 ormai definito, mentre il finlandese ha firmato un accordo fino al 2028. Per i prossimi tre anni, il Palermo non dovrebbe avere problemi nel reparto offensivo, che si tratti di vincere la Serie B o di giocarsi le proprie carte in Serie A.

L’obiettivo immediato, però, è la rimonta in campionato. Oggi il Palermo è fuori dalla zona playoff, con due punti da recuperare su Bari e Cesena, e quattro sulla Juve Stabia. Una volta dentro, però, la squadra dovrà giocarsi le sue chance da protagonista, evitando il ruolo di comparsa visto lo scorso anno. Dionisi deve dare più concretezza alla squadra, trasformata a gennaio con gli arrivi di Audero e Magnani, mentre i tifosi devono continuare a garantire quel supporto che in Serie B pochi club possono vantare. Ma soprattutto, sarà fondamentale il rendimento della coppia d’attacco.

Nel 2025, Brunori ha segnato quattro dei suoi cinque gol stagionali, mentre Pohjanpalo ha trovato la rete due volte nelle sue tre presenze. A Cosenza, entrambi sono andati a segno, ma a colpire è stato soprattutto il gesto del finlandese, che ha lasciato a Brunori il rigore del 2-0, nonostante fosse lui il tiratore designato. Un episodio che dimostra l’affiatamento tra i due e che fa riflettere, se si pensa a come, in altre situazioni, certi compagni di squadra abbiano gestito episodi simili con meno generosità.

Domenica, però, la coppia dovrà separarsi momentaneamente: Brunori è squalificato e al suo posto toccherà a Le Douaron, che ha sposato il progetto rosanero lasciando il Brest e la Champions League. Con un contratto fino al 2029, anche il francese fa parte di un Palermo che, almeno per il futuro, non sembra doversi preoccupare della mancanza di gol.