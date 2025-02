Lega Serie B: convocata a martedì 4 marzo un’assemblea ordinaria

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la convocazione di un’Assemblea Ordinaria per martedì 4 marzo 2025. L’incontro si terrà presso la sede della Lega B, in via Ippolito Rosellini 4 a Milano, con una prima convocazione prevista per le ore 8:00 e, in caso di necessità, una seconda convocazione fissata alle ore 12:00 dello stesso giorno.

Ecco il comunicato:

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie è convocata l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B per il giorno 4 marzo 2025 alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno Martedì 4 marzo 2025 alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in Milano, in via Ippolito Rosellini, 4, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Budget della LNPB s.s. 2024/2025;

4) Linee Strategiche Programmatiche LNPB;

5) Gruppi di Lavoro LNPB: tematiche e composizione;

6) Diritti audiovisivi e commerciali: aggiornamenti;

7) Tematiche federali: aggiornamenti e proposte di modifica regolamentare;

8) LCS: aggiornamenti;

9) European Leagues: rinnovo governance;

10) Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti

Serie B.”