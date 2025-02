Gazzetta dello Sport: “Cosenza, una panchina nel caos. Alvini esonerato? No dai giocatori”

Massimiliano Alvini, almeno per il momento, rimane alla guida del Cosenza. La certezza definitiva arriverà solo oggi, ma l’atmosfera che si è respirata ieri allo stadio Marulla è stata ancora più tesa rispetto al post-Sampdoria, quando l’esonero sembrava già deciso.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio ha provato a trovare una soluzione, ma dopo aver ricevuto diversi rifiuti da tecnici come Bianco, Oddo e Bucchi, il club si è ritrovato in una situazione di stallo. Telefonicamente, Alvini è stato avvisato di lasciare lo stadio assieme al suo staff prima dell’arrivo dei giocatori, mentre Delvecchio ha incontrato la squadra, che si sarebbe espressa contro un eventuale cambio in panchina.

Parallelamente, il direttore sportivo e il presidente Guarascio hanno valutato alternative, tra cui il ritorno di Davide Dionigi, ipotesi però scartata dal patron. Rimane in preallarme Nicola Belmonte, attuale allenatore della Primavera.

Nel frattempo, la squadra ha svolto una leggera sessione atletica con il preparatore Giuntoli e con Ruffolo, responsabile del recupero infortunati. Per questa mattina è previsto un allenamento: la grande incognita è se Alvini sarà ancora presente.