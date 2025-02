Serie C, caos pagamenti: Taranto e Turris rischiano l’esclusione, penalizzazioni per Lucchese, Messina e Triestina

Con un procedimento accelerato, quattro club di Serie C hanno ricevuto dalla Procura la comunicazione di chiusura delle indagini in seguito agli accertamenti della Covisoc sul mancato rispetto della scadenza del 17 febbraio.

Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la situazione più grave riguarda il Taranto, a cui è stata contestata anche la recidiva per aver saltato la scadenza del 16 dicembre. Questo scenario lo pone seriamente a rischio di esclusione dal campionato. Anche la Turris è sotto osservazione, con accertamenti ancora in corso a causa della complessità del caso, ma il rischio di estromissione dal torneo rimane concreto. La Lega Pro, riunita in un Direttivo straordinario, sta valutando il rinvio delle loro gare previste per venerdì e sabato.

Entro la fine della settimana saranno deferite anche Lucchese, Messina e Triestina, ma per loro le sanzioni dovrebbero limitarsi a penalizzazioni in classifica, con due punti di penalità previsti per ogni deferimento. La Lucchese non ha pagato stipendi e contributi, mentre Messina e Triestina hanno omesso solo i contributi. L’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale dovrebbe essere fissata per il 7-8 marzo.