Palermo in volo: Sampdoria ko, terza vittoria di fila e -2 dalla vetta
Il Barbera di mister Inzaghi torna al Barbera. Nell’anticipo della 16^ giornata del campionato cadetto, i rosanero accolgono la Sampdoria di mister Gregucci. I siciliani sono chiamati ad una nuova importante prestazione dopo le due convincenti vittorie consecutive contro Carrarese ed Empoli.
Mister Inzaghi conferma l’undici titolare visto in Toscana, con Brunori che continua ad accomodarsi in panchina con sempre meno possibilità di tornare al centro del progetto rosanero. A dirigere il match sarà l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Di seguito il live targato Ilovepalermocalcio.com.
PRIMO TEMPO
Fischia Pezzuto, è iniziata Palermo-Sampdoria!
1’- Primo possesso per i padroni di casa.
3’ – Ci prova il Palermo! Segre recupera e mette al centro, palla deviata in angolo.
5’ – Spinge il Palermo. Augello scambia con Le Douaron e poi serve Pohjanpalo: il destro del finlandese è largo.
8’ – Rosanero ancora una volta pericolosi! Palumbo da angolo prova Augello che calcia di prima. Ghidotti respinge, poi Segre mette fuori.
12’ – Tirano ancora i padroni di casa. Ranocchia riceve, si accentra e lascia partire un destro facilmente gestito dall’estremo difensore ospite.
15’ – Pressa alto il Palermo. La Sampdoria fatica ad impostare trame offensive.
21’ – Tentativo per Palumbo. Il Palermo costruisce un’azione manovrata, la sfera arriva sui piedi di Palumbo che tenta un mancino a giro. Palla alta sopra i pali della porta difesa da Ghidotti.
25’ – Sfiora il gol ancora Ranocchia! Il centrocampista prova un destro a giro: miracolo di Ghidotti.
29’ – Le Douaron porta avanti il Palermo! Recupera la sfera Ranocchia favorendo la ripartenza dei rosanero. Palla per Pohjanpalo che fa sponda a Palumbo. Il n.5 trova Le Douaron che sfida la difesa avversaria e calcia realizzando il gol del vantaggio.
33’ – Prova a reagire la Sampdoria da calcio piazzato, la difesa rosanero è attenta.
38’ – Prima vera occasione in casa blucerchiata! Massimo Coda riceve su un cross morbido Pafundi, il suo colpo di testa termina di poco fuori.
41’ – Ancora Pafundi a mettersi in mostra. Il n.20 si accentra e prova un destro: palla alta.
44’ – Fase lenta del match. Il Palermo gestisce, la Samp aspetta.
45’ – Concesso 1’ di recupero.
Termina la prima frazione! Palermo in vantaggio grazie alla rete di Le Douaron.
SECONDO TEMPO
Inizia la seconda frazione!
46’ – Subito una sostituzione in casa Palermo! Diakitè prende il posto di Pierozzi.
48’ – Spinge subito la Samp! Pafundi, lasciato libero, calcia verso la porta: Joronen respinge.
50’ – Il Palermo risponde! Le Douaron cercato da Pohjanpalo, cade in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla.
52’ – Occasione Palermo! Ripartenza comandata da Ceccaroni che serve Le Douaron, il francese serve un cioccolatino per Palumbo che di prima colpisce il difensore ospite. Serie di rimpalli, poi palla fuori.
55’ – Doppio cambio per la Samp. Fuori Conti e Depaoli per Barak e Cherubini.
60’ – Rischia la Samp! Venuti regala palla a Pohjanpalo in area di rigore, il n.20 non è rapido nel calciare in porta.
63’ – La Samp cerca di costruire ma il Palermo si difende bene.
64’ – Cambia anche Inzaghi. Fuori Palumbo tra gli applausi, dentro Claudio Gomes.
68’ – Doppio cambio per i blucerchiati. Fuori Pafundi e Ioannou, dentro Ricci e Pedrola.
70’ – Attacca il Palermo alla ricerca del raddoppio. Augello cerca un cross per Pohjanpalo, palla bloccata da Ghidotti.
72’ – Inzaghi cerca di coprirsi. Dentro Blin e Peda, fuori Bereszynski e Ranocchia.
79’ – Pericolosa la Samp con Pedrola! Il n.11 si accende, salta un avversario e va al tiro. Palla alta sopra la traversa.
81’ – Attacca ancora la Samp. Palla al centro alla ricerca di Coda che cerca di arpionare. Il suo piede colpisce la testa di Ceccaroni, fallo per i rosanero.
84’ – Ultimo cambio per il Palermo, con Giovane che prende il posto di Segre.
90’ – Sono 7’ di recupero.
90 +1’ – Ultimo cambio per la Samp. Giordano prende il posto di Venuti.
90+4’ – Diverse palle al centro per la Samp senza buon esito.
Triplice fischio, il Palermo affonda la Samp grazie alla rete di Le Douaron!
TABELLINO
FORMAZIONI
PALERMO: Joronen; Ceccaroni; Bani; Bereszynski; Augello; Pierozzi; Ranocchia; Segre; Palumbo; Le Douaron; Pohjanpalo.
All. Inzaghi
SAMPDORIA: Ghidotti; Venuti; Ferrari; Vulikic; Depaoli; Contin Henderson; Ioannou; Pafundi; Cherubini; Coda.
All. Gregucci
MARCATORI: Le Douaron (Pa) 29’;
SANZIONATI: