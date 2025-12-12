Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Gregucci

Dicembre 12, 2025

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo–Sampdoria, gara in programma al Renzo Barbera.

Nel Palermo non sarà disponibile Aljosa Vasic, fermato da una riacutizzazione della sintomatologia algica alla spalla sinistra. Il centrocampista non è stato quindi inserito nella lista dei disponibili per il match.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA: 1 Ghidotti, 9 Coda, 16 Henderson, 17 Hadzikadunic, 18 Venuti, 20 Pafundi, 23 Depaoli (C), 28 Abildgaard, 33 Conti, 44 Ioannou, 80 Benedetti.

A disposizione: 22 Krastev, 30 Ravaglia, 4 Ferri, 5 Riccio, 8 Ricci, 10 Cherubini, 11 Pedrola, 21 Giordano, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 70 Narro, 72 Barak.

Allenatore: Gregucci.

Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce).

Primo assistente: Gamal Mokhtar (Lecco).

Secondo assistente: Alex Cavallina (Parma).

Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino).

VAR: Manuel Volpi (Arezzo).

AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

Tutto pronto al Renzo Barbera per il fischio d’inizio.

