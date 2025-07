Palermo, impresa tricolore per l’Oratorio San Vincenzo: campioni d’Italia CSI Juniores

Un risultato storico per il calcio giovanile palermitano: i ragazzi dell’Oratorio San Vincenzo de’ Paoli di Palermo si sono laureati campioni d’Italia CSI nella categoria Juniores al termine delle finali nazionali disputate a Cesenatico dal 29 giugno al 2 luglio.

Guidata da Matteo Cicero, la formazione rosanero ha rappresentato con onore la Sicilia, affrontando un girone all’italiana con avversarie provenienti da Liguria, Lazio, Puglia e Campania. Dopo aver concluso la prima fase al secondo posto, i palermitani hanno ritrovato in finale la Polisportiva Oratorio Don Orione, superandola con una prestazione straordinaria.

Una finale da sogno

Sotto il sole cocente di Cesenatico, l’Oratorio San Vincenzo sapeva di dover vincere per sollevare il trofeo, a differenza degli avversari che potevano contare su due risultati su tre. Ma i giovani siciliani non hanno lasciato scampo: 4-0 il parziale del primo tempo grazie a una doppietta di Andrea Minà, un gol di Andrea Anello e uno di Antonio Cicero. Nella ripresa, la squadra ha blindato il risultato con una prova difensiva impeccabile, guidata da Giulio Cicero e da uno strepitoso Marco Faraci tra i pali.

Il match si è concluso 4-1, sancendo una vittoria costruita con cuore, sacrificio e spirito di squadra.

Il gruppo, vero protagonista

Oltre agli autori dei gol, fondamentali anche i contributi dei subentrati Filippo Testa e Manfredi Del Giudice, e di tutto il gruppo che ha affrontato la competizione con grinta: Francesco Prestigiacomo, Giuseppe Bubbeo, Riccardo Saporito, Emanuele Maria Mazzola e Andrea Raimondo, tutti protagonisti nel cammino verso il titolo.

Le parole del tecnico

A fine gara, Matteo Cicero ha espresso grande soddisfazione:

«Sono estremamente fiero dei miei ragazzi. Non hanno mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili. Hanno affrontato partite dure e superato ostacoli con grande carattere».

Il mister ha voluto ringraziare anche chi ha sostenuto la squadra:

«Un grazie al mio prezioso collaboratore Mario Ferrante, punto di riferimento per tutti, al presidente Calogero Di Fiore, al nostro referente sportivo Carmelo Guzzo, e a Daniele Zappi per il lavoro sui social. Infine, un ringraziamento speciale a Agnese Gagliano, consigliere nazionale CSI, per l’eccellente organizzazione».