Ex Palermo, Thomas Henry saluta l’Italia: «Grazie di tutto, ti ho odiata e amata. Ora ci separiamo»

Con un messaggio intenso e pieno di emozioni pubblicato su Instagram, Thomas Henry ha voluto salutare l’Italia dopo il suo addio ufficiale al calcio italiano e il trasferimento allo Standard Liegi, club belga che ne ha annunciato l’ingaggio per le prossime due stagioni.

L’attaccante francese, ex Venezia, Verona e Palermo, ha ripercorso così la sua avventura nel nostro Paese, tra alti e bassi, con parole forti:

«Grazie Italia. È stato un onore scoprirti e imparare la tua lingua. A volte ti ho odiato, per i tuoi troppi episodi in cui il business e la politica sono più importanti dello sport», ha scritto Henry, riferendosi anche ai momenti difficili vissuti, come l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo.

Ma a prevalere, come lui stesso sottolinea, sono stati i momenti belli:

«Preferisco ricordare i momenti migliori, e quindi, come nel tuo mondo dove non c’è mai una via di mezzo, ti ho amato ancora di più con questi momenti di immenso orgoglio. Come i gol contro certe squadre, in stadi leggendari».

Infine, l’attaccante classe 1994 ha voluto ringraziare tutte le persone conosciute in questi anni di carriera italiana:

«Le nostre strade devono separarsi, ma non dimenticherò mai tutti questi momenti trascorsi insieme, né tutte le persone che ho potuto incontrare in questi anni da Nord a Sud. Ciao Italia, ci vediamo presto».

Con la maglia del Palermo, Henry ha collezionato 25 presenze, 2 gol e 1 assist nella stagione appena conclusa. Ora per lui una nuova avventura in Belgio, dove aveva già brillato con l’Oud-Heverlee Leuven prima di approdare in Serie A.