Serie B, asta per Raimondo

Antonio Raimondo è al centro di un acceso intreccio di mercato. L’attaccante classe 2004, rientrato al Bologna dopo le esperienze con Venezia e Salernitana nella scorsa stagione, è finito nel mirino di diversi club di Serie B.

Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, su Raimondo si erano inizialmente mosse Spezia e Carrarese, con i liguri in vantaggio. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso con forza l’interesse del Frosinone, pronto a rilanciare con decisione per accaparrarsi il giovane attaccante di proprietà dei felsinei.

Il club ciociaro, retrocesso in Serie B, è alla ricerca di profili giovani ma già rodati tra i professionisti, e Raimondo rappresenta un’opzione concreta per il reparto offensivo. Sul futuro del centravanti si deciderà nei prossimi giorni, con il Frosinone che adesso appare in pole.