Palermo, il programma del settore giovanile e femminile: tutte le gare in calendario

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con diverse formazioni rosanero pronte a scendere in campo tra sabato 17 e domenica 18 gennaio nei rispettivi campionati. Questo il riepilogo delle prossime gare:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 11ª giornata

PALERMO WOMEN-VILLARICCA FEMMINILE

Domenica 18 gennaio, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 15ª giornata

TERNANA-PALERMO

Sabato 17 gennaio, ore 14.30 – Arrone (TR), Campo Sportivo

UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza Femminile – 10ª giornata

GIOVANILE ROCCA-PALERMO

Domenica 18 gennaio, ore 14.30 – Rocca di Capri Leone (ME), Stadio Comunale Pippo Giacobbe

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-BARI

Domenica 18 gennaio, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 2ª giornata

PALERMO-CROTONE

Domenica 18 gennaio, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

BARI-PALERMO

Domenica 18 gennaio ore 12.15 – Bitetto (BA), Campo Antonio Antonucci

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

BARI-PALERMO

Domenica 18 gennaio ore 10.00 – Bitetto (BA), Campo Antonio Antonucci

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 9ª giornata

CROTONE-PALERMO

Domenica 18 gennaio, ore 10.30 – Crotone, Impianto Sportivo Settore B

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 8ª giornata

PALERMO-ORATORIO S. CIRO E GIORGIO

Sabato 17 gennaio, ore 16.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 5ª giornata

PALERMO-CALCIO SICILIA

Sabato 17 gennaio, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Esordienti Fair Play Misti, 5ª giornata

POLISPORTIVA GONZAGA-PALERMO

Sabato 17 gennaio, ore 12.00 – Palermo, Campo Sportivo Gonzaga

