Palermo, il programma del settore giovanile e femminile: tutte le gare in calendario
Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con diverse formazioni rosanero pronte a scendere in campo tra sabato 17 e domenica 18 gennaio nei rispettivi campionati. Questo il riepilogo delle prossime gare:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 11ª giornata
PALERMO WOMEN-VILLARICCA FEMMINILE
Domenica 18 gennaio, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 15ª giornata
TERNANA-PALERMO
Sabato 17 gennaio, ore 14.30 – Arrone (TR), Campo Sportivo
UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza Femminile – 10ª giornata
GIOVANILE ROCCA-PALERMO
Domenica 18 gennaio, ore 14.30 – Rocca di Capri Leone (ME), Stadio Comunale Pippo Giacobbe
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata
PALERMO-BARI
Domenica 18 gennaio, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 2ª giornata
PALERMO-CROTONE
Domenica 18 gennaio, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata
BARI-PALERMO
Domenica 18 gennaio ore 12.15 – Bitetto (BA), Campo Antonio Antonucci
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata
BARI-PALERMO
Domenica 18 gennaio ore 10.00 – Bitetto (BA), Campo Antonio Antonucci
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 9ª giornata
CROTONE-PALERMO
Domenica 18 gennaio, ore 10.30 – Crotone, Impianto Sportivo Settore B
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 8ª giornata
PALERMO-ORATORIO S. CIRO E GIORGIO
Sabato 17 gennaio, ore 16.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 5ª giornata
PALERMO-CALCIO SICILIA
Sabato 17 gennaio, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Esordienti Fair Play Misti, 5ª giornata
POLISPORTIVA GONZAGA-PALERMO
Sabato 17 gennaio, ore 12.00 – Palermo, Campo Sportivo Gonzaga