Spezia, nel mirino Leone della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Si muove sul mercato lo Spezia, alla ricerca di un sostituto di Salvatore Esposito. Secondo quanto riportato da Cittadellaspezia.com, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il centrocampista della Juve Stabia, Giuseppe Leone.

Il regista è in scadenza con le vespe e l’accordo per il rinnovo pare tutt’altro che vicino. La clausola rescissoria per aggiudicarsi il cartellino del calciatore ammonta a 500.000 euro, ma il ds Melissano vorrebbe chiudere la trattativa ad un prezzo minore, dato che i campani rischierebbero di perderlo a parametro zero.

