Palermo-Spezia, già 22.576 presenze al Barbera: possibile quota 25 mila

Il Renzo Barbera viaggia verso un’altra domenica da grande pubblico. In vista della sfida tra Palermo e Spezia, il club rosanero ha comunicato che è stata raggiunta quota 22.576 presenze, dato che comprende abbonamenti e titoli già validati.

Un numero importante, soprattutto considerando che siamo ancora a giovedì, con diversi giorni ancora davanti prima del match. Alla luce dell’andamento delle presenze e dell’attesa che circonda la partita, appare più che realistico prevedere il superamento delle 25 mila presenze sugli spalti.

Palermo-Spezia si avvia così a essere una delle gare più partecipate della stagione al Barbera, con il pubblico pronto a spingere la squadra di Filippo Inzaghi in una sfida cruciale per la classifica.

Ancora una volta, la risposta della tifoseria rosanero conferma il legame profondo con la squadra e l’importanza del fattore campo in un momento decisivo del campionato.