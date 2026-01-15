Juve Stabia, Abate: «A Bari trasferta difficile. Mercato? Vogliamo alzare il livello»

CASTELLAMMARE DI STABIA – In vista del match tra Juve Stabia e Bari, valevole per la 20° giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Ignazio Abate, indicando le difficoltà della gara e lanciando uno sguardo al mercato.

«Il Bari lo conosciamo, lo abbiamo affrontato poche settimane fa – ha dichiarato il tecnico – è una squadra che ha grandissime qualità e sarà complicata da affrontare: avremo una trasferta difficile, in un grande stadio dove dovremo dare il meglio di noi, ma la squadra ha lavorato bene in settimana»

E su cosa c’è da migliorare, Abate non ha dubbi: «Dobbiamo aumentare il numero di gol di attaccanti e centrocampisti, lo hanno nelle loro corde. Siamo una squadra che sa creare le proprie occasioni e avere il pallino del gioco, ma gli episodi fanno sempre la differenza»

Infine, spazio anche al calciomercato: «È un mercato fatto di opportunità, ma per fortuna abbiamo un Direttore che conosce tantissimi giocatori e le dinamiche di mercato. Arriveranno a breve tante gare ravvicinate, e ci sarà bisogno di tutti: quello che volevamo in questo mercato era aumentare la concorrenza interna, per alzare ancora di più il livello»