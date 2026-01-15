Serie A: Bologna avanti 3-1 a Verona dopo i primi 45
Al “Bentegodi” il Bologna va al riposo in vantaggio per 3-1 sul Verona. Prima frazione di gioco piena di emozioni, con i rossoblù che, dopo un iniziale situazione di svantaggio, riescono a ribaltare il risultato chiudendo il primo tempo avanti.
Inizia il match e parte subito forte il Verona, trovando la rete che sblocca il match: contropiede di Bernede si fa tutto il campo e al momento giusto appoggia lateralmente verso Orban che con un destro preciso batte Ravaglia. La formazione di Vincenzo Italiano reagisce, trovando al 21′ la rete del pari: su un calcio di punizione laterale, Freuler tocca per Orsolini che fa partire un mancino potente all’incrocio dei pali.
Il Bologna non si ferma e al 29′ trova il gol del sorpasso: Dominguez serve Odgaard, che con un mancino dal limite dell’area batte Montipò e firma la rete del 2-1. Nel finale di tempo arriva anche il terzo gol della formazione ospite firmato da Castro, con i rossoblù vanno dunque al riposo in vantaggio per 3-1