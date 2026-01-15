Entella, Chiappella: «Mi aspetto una Samp che partirà forte, dobbiamo essere bravi a reggere»

CHIAVARI – In vista del derby ligure tra Entella e Sampdoria, con calcio d’inizio in programma per domani sera alle ore 20.30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancocelesti, Andrea Chiappella.

«La settimana è stata positiva – ha dichiarato il tecnico – quando si arriva da una vittoria si lavora meglio, ma dobbiamo essere bravi a dimenticare subito la vittoria contro il Monza: come abbiamo detto prima di quel match, non dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto, ma dobbiamo confermarci e farlo già da ora»

Sul match che si aspetta, Chiappella non ha dubbi: «Mi aspetto una Samp che partirà forte, il pubblico le darà una grossa mano. Dovremmo essere bravi a reggere questo aspetto, e soprattutto fare la nostra gara seguendo l’aspetto tattico e di campo che abbiamo preparato, senza farci condizionare dall’esterno: dobbiamo migliorare la nostra classifica»

Infine, uno sguardo al calciomercato: «Stiamo gestendo il mercato in maniera ottimale, quello che tanto conta il lavoro settimanale, e chiunque entra lo fa per fare al meglio possibile. Queste settimane di lavoro dopo il rientro mi stanno davvero soddisfacendo, così come gli acquisti, funzionali a quello che è il nostro progetto e già con minutaggio sulle gambe. Questo aiuta il percorso»